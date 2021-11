La Roca entrevista a Idaira, una afectada por el volcán de La Palma que denuncia los problemas que está teniendo con la hipoteca de su casa, que ya no existe. Un testimonio ante el que Cayetano Martínez de Irujo reclama a las instituciones que, más allá de "hacer épica del apoyo", hagan "una cosa bien organizada y que sea real para ayudar".

"El banco dirá: 'si yo le he dejado a usted un dinero, a mí no me explique lo que ha pasado con el dinero'", ha agregado el colaborador, que apostilla que, a su juicio, "tampoco tiene culpa el banco".

"Son las instituciones las que tienen que ayudar en un caso de catástrofe, que somos todos", ha reivindicado Martínez de Irujo, que lanza un mensaje a los políticos: "Los impuestos que pagamos todos, los políticos los tienen que utilizar en primer lugar para salvar a esta gente", ha pedido, instando a "ponerse en su lugar".