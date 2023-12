Carmen Lomana comenta en 'La Roca' que el documental de Isabel Preysler le parece "aburrido" y Juan del Val le pregunta si existe algún tipo de enemistad entre ellas y señala que la filipina nunca ha hablado mal de nadie. "Ni de nada", espeta la colaboradora, que plantea: "¿La has visto alguna vez comprometerse con el momento que le toca vivir? ¿La has visto alguna vez hacer un comentario de política, economía, social?".

"A mí me habrá puesto a caldo en su casa, pero públicamente no dice nada", señala, lo que hace suponer a Nuria Roca que puede existir "alguna rencilla que no está resuelta", pero esta lo niega. "Me parece una mujer en su estilo, que está en las antípodas de lo que soy yo", apunta.

Aunque admite que le da rabia que haya gente, "palmeras que tiene porque las invita a merendar", dice, que digan que le tiene envidia y que quiere ser ella. "Aunque quisiera ser ella no podría, somos completamente distintas", sostiene.