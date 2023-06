Leonor Watling y Borja Cobeaga visitan 'La Roca' para presentar su nueva serie 'No me gusta conducir', disponible en plataformas desde el 26 mayo. Aunque también se refieren a otros temas como la contratación de actores por su número de seguidores en las redes sociales.

El director explica que "lleva unos años instalado" y admite que es algo que "se habla": "No sé si llega a ser decisivo, pero está en la conversación". La actriz indica que es "un medidor", una manera de cuantificar si no te conocen o no saben quien eres, donde estás. "¿Es una manera buena? creo que no", señala, aunque cree que "lo sufren más los actores que están empezando".

"Como productor, si hay dos actrices que a los jefes de casting y al director les parecen igual de bien, ¿cómo deciden? por los seguidores", comenta Watling. Juan del Val apunta a que "el problema es que la primera cosa que se mire tenga que ver con los seguidores".