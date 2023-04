Boris Izaguirre presentó el pasado domingo en La Roca su zarzuela 'Trato de favor', que podrá verse en Madrid del 29 de abril al 21 de mayo. Además de repasar su faceta profesional como escritor, el creador también desveló algunos aspectos de sus relaciones.

"He tenido experiencias heterosexuales normativas, un poco alocadas en mi opinión", afirma Boris en el vídeo sobre estas líneas, donde explica las novias que tuvo, pero que decidió que "no iba a estar sometiendo a una persona a una especie de engaño, porque realmente no es lo mío". "A veces me arrepiento de eso, porque quizás me hubiese ido mucho mejor", comenta.

"Al mismo tiempo yo disfruto muchísimo seduciendo a chicos heterosexuales", apunta el escritor, que defiende que "no hay nada que guste más a todo chico heterosexual que un chico gay le diga que le gusta".