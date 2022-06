El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo el despido de Berni Barrachina en TVE por escribir el rótulo 'Leonor se va de España, como su abuelo'. "A la media hora del rótulo ya estaba en la calle. El juez esta semana me ha dado la razón y ha dicho que ese rótulo no es ofensivo. Me tienen que indemnizar y tengo que volver a formar parte de la plantilla", ha declarado el guionista en La Roca.

Así, Barranchina ha explicado en laSexta cómo ha vivido todo este proceso: "Durante los tres días siguientes a que pasara esto recibí todo tipo de comentarios. Para unos era un héroe de la república como no había visto jamás la democracia y por otro lado recibía amenazas de muerte. España se volvió loca con una frase anecdótica que levantó mucha polaridad", ha reconocido.

Además, ha respondido con contundencia a Nuria Roca cuando le ha preguntado si lo volvería a hacer: "Yo no era consciente de lo que hacía. Tenía 60 rótulos que hacer y ese fue uno más. Probablemente me volvería a pasar algo así porque yo leo ese rótulo y no veo el problema. Ahora, si soy consciente de que se lía la que se lía, obviamente no", ha zanjado.