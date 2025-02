Para cazar al 'depredador' del metro de Madrid, era indispensable que los policías le dejaran actuar. Por ello, tenían que esperar a que intentará grabar bajo la falda de sus víctimas para pillarlo 'in fraganti'.

Las policías que investigaron al 'depredador' que grababa bajo las faldas de las mujeres en el metro de Madrid narran en 'La Red' cómo era su 'modus operandi' y cómo daban parte a las víctimas de haber sido grabadas. Una operación que se cometía, sucesivamente, todos los días.

"En el momento en el que pensábamos que grababa, uno de nosotros se quedaba con la víctima para identificarla sin que él nos viera y los demás seguían al sospechoso", detalla Virginia G. Manrique, jefa del grupo de redes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en este fragmento. Las agentes se quedaban con la victima y le comentaban lo sucedido: habían sido grabadas sin su consentimiento.

"No te lo vas a creer, soy policía, alguien te ha grabado", así avisaba la policía a las víctimas del 'depredador' del metro de Madrid

Virginia G. Manrique narra cómo las mujeres no se podían creer lo que estaba ocurriendo. Unas imágenes grabadas que, demás, como explican en este vídeo, podían o no salir a la luz. "Las chicas no daban crédito. Al final, vas en el metro tranquilamente al trabajo o a tus cosas y, de pronto, un individuo coloca un dispositivo para grabarte tus zonas intimas sin tener tu consentimiento ", relata Marta Fernández, inspectora del grupo de redes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional.