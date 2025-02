La terrorífica reacción del acosador de Noemí de Miguel al descubrir que ella está embarazada: "Voy a ir a Madrid. Por favor, no bebé"

"A partir de ahí, empieza a mandar vídeos sin parar en los que dice 'Aborto, no bebé'", cuenta Noemí de Miguel en 'La Red'. La famosa periodista deportiva narra en primera persona en este reportaje el horror que tuvo que vivir durante diez años por culpa de su acosador. Durante ese tiempo, los mensajes y vídeos que recibía fueron poco a poco incrementando su nivel de violencia que llegó a su punto máximo cuando él descubrió que Noemí estaba embarazada.

Este tipo de mensajes consiguieron que la presentadora temiera verdaderamente por su propia vida, pero también por la de su futuro hijo. "Le llega a decir frases como 'si juegas con fuego, te vas a quemar'", relata Iván Outomuro, policía del grupo de redes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. "Esto lo vas a pagar, vas a arder en el infierno, no sabes lo que estás haciendo, me siento enfermo, estoy enfermo", decía a menudo en estos vídeos.

La Policía estaba verdaderamente preocupada de que este individuo, un ciudadano argelino que vivía cerca de París, pudiera entrar en territorio español. "De hecho, días después me manda un billete de autobús", relata. "Noemí nos llama un día y nos dice que está muy asustada, que le ha mandado la foto de un billete de autobús para ir de París a Madrid", cuenta Outomuro.

Fue en ese momento cuando se pusieron en marcha diferentes mecanismos policiales para impedir que el acosador llegara hasta Noemí. "Consiguió subirse en París con destino a Madrid", informa el periodista Paco Jiménez, pero los agentes ya sabían cuáles eran las paradas que efectuaba el vehículo y la hora estimada de llegada a cada una de ellas.

"Él me va contando. Me va mandado por email todo. Me manda una foto además con él en el autobús para que yo vea que está subido al autobús. Cuando pasa la frontera, me manda un mail diciendo que está en España. Y así lo va notificando, de tal manera que la Policía es consciente y lo sabe".

Noemí sentía un "miedo terrible". "Ya no era yo, estaba embarazada. Ya no hablas de mí misma, sino de mí y de mi hija". En la parada correspondiente a Madrid Barajas, "funcionarios de paisano y funcionarios uniformados de seguridad ciudadana" lograron identificarle y detenerle.

"Él se comportaba como si no hubiera hecho nada. Como si con él no fuera la cosa", cuenta Outomuro. Llevaba consigo apuntada la dirección de DAZN para ir directamente a buscar a su víctima. "La intención era absolutamente clara. Solo me puede hacer algo malo. ¿Qué va a hacer?", dice Noemí de Miguel.

En el vídeo sobre estas líneas pueden observarse imágenes reales de esta Operación Monoplaza.