"Soy Noemí de Miguel y durante 10 años he sufrido acoso": así comenzó el infierno de la periodista deportiva por culpa de su acosador

La Operación Monoplaza fue el dispositivo que puso en marcha la Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC) de la Policía Nacional para dar caza a un acosador que llevaba hostigando a la periodista deportiva Noemí de Miguel desde hacía ya más de diez años. "La persona que sufre ciberacoso, la exposición que tiene es 24/7. La fuente de amenaza está perpetuamente cerca del paciente", explica su psicóloga en este reportaje de 'La Red'.

Ella misma ofrece su desgarrador y valiente testimonio en primera persona en este programa. "Sientes que alguien te está observando. Alguien a quien ni siquiera conoces, a quien jamás has visto te está hablando como si fueras parte de su vida. Sobre todo, empiezas a sentir muchísimo miedo pensando que te quiere hacer algo", se sincera.

Noemí contactó con la UCC para exponer los hechos que estaba sufriendo desde hacía años. La operación, cuenta Fernando Sanz, subinspector del grupo de redes de esta unidad de la Policía Nacional, "se inicia en 2015, con una continuidad muy amplia en el tiempo". El acoso por parte de esta persona se fue incrementando de manera exponencial a través de mensajes en redes sociales y correos electrónicos.

Todo comenzó con unas cartas que aparecieron en la redacción del medio en el que la periodista trabajaba. "Yo no les di demasiada importancia. Las recogí y no sé por qué las guardé y las metí en un cajón", recuerda ella. De manera paulatina, el volumen de cartas manuscritas se fue incrementando. "Hablaba de mí insinuando que teníamos una relación, que yo estaba casada, que mi marido nos vigilaba. No sabía por qué, pero era así. Yo no tenía ningún marido", narra.

"Estamos ante una persona con un trastorno paranoico prácticamente de libro. Se suele denominar erotomanía", describe Jorge Jiménez Serrano, perfilador criminal en 'La Red'. Su acosador había generado una idea delirante en la que se creía enamorado y que mantenía verdaderamente una relación con ella.