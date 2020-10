Tras cinco horas andando por la selva, parte de las aventureras se da cuenta de que están dando vueltas. Sin embargo, las mujeres que ya habían hecho la expedición aseguran que es para evitar las cuestas. Una razón que a Silvia y a AnaPi no les sirve. "Estamos gobernadas por una panda de inútiles", comentan.

Mientras esperan sentadas a una solución que les convenza, las dos compañeras más conflictivas de La Isla desvelan los motes que le han puesto al resto de habitantes. Armadillo es Lucy, Estela Reynolds es Ana María y Barbi va a la montaña es Pitty.

Pero a pesar de estar sentadas, siguen provocando a sus compañeras llamándoles "degeneradas". Lucy se cansa. "Si tú crees que lo estamos haciendo mal, pasas al frente y nos guías. Y si nos pierdes es tú problema", responde la militar. Ante la negativa de la ilustradora, Lucy pide respeto y se echa a llorar por las críticas a gritos de las otras dos habitantes.

"Yo no voy a convivir con esas personas cuando lleguemos a la playa, lo tengo más claro que el agua", confiesa AnaPi. Las compañeras alucinan. "No voy a tener filtro para nada para que cuando me vean, lloren un poquito. ¡Soy Cruella de Vil! Comienzan los juegos del hambre, señores", añade Silvia.