En el noveno día en La Isla, Natalia vive un incidente que hace que una de las mujeres más fuertes de la supervivencia se venga abajo. Tras bañarse en el mar, una ola le golpea y la deja "ciega". Angie pide ayuda al resto de las compañeras mientras la especialista de cine llora sin consuelo.

La aventurera se estaba bañando tranquilamente en el agua cuando un imprevisto hace que se plantee abandonar La Isla. Entre lágrimas y rodeada del grupo, Natalia intenta tranquilizarse tras el episodio vivido. "Ciega no puedo hacer nada. No puedo creer que me pase esto", dice desconsolada.