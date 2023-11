"Ramos no entra en los planes de De la Fuente. Lo dice sin ruborizarse, como si nada. Qué poco respeto a alguien que es historia de nuestro fútbol": así de contundente ha arrancado Josep Pedrerol su editorial en 'Jugones'.

El presentador del programa ha analizado por qué el seleccionador no quiere convocar a "alguien que en el Sevilla ha vuelto a demostrar que es el mejor en su puesto".

Según Pedrerol, hay dos razones: "No le lleva porque no le gusta su liderazgo y no le lleva porque desveló la conversación en la que el seleccionador le dijo que no le iba a convocar más".

"No le iba a convocar hiciera lo que hiciera. De la Fuente debería saber que la selección es cosa de todos, que no es su cortijo", ha zanjado.