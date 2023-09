"No vale decir que no pasa nada, no vale mirar para otro lado. El juez acusa al Barça de un delito continuado de cohecho activo. Y es muy grave": así de contundente ha arrancado Josep Pedrerol su editorial en 'Jugones'.

El presentador del programa cree que "la imagen del Barça está en juego": "Afecta a la imagen del mejor Barça de la historia, a la del equipo que nos hacía disfrutar. Del equipo de Guardiola, Messi , Xavi e Iniesta".

"Durante esos años de éxitos el Barça pagó a Negreira. Durante más de 15 años pagó casi 8 millones de euros", ha añadido.

"Esperaremos a la sentencia, pero el culé tiene motivos para estar preocupado y enfadado con sus dirigentes", ha zanjado.