Garbiñe Muguruza no piensa en el tenis. Hace casi diez meses que no compite y no lo echa de menos. Centrada en el día a día, ha dejado incluso los entrenamientos. Eso sí, descarta retirarse a corto plazo.

"No sé si voy a volver a jugar a tenis. No estoy entrenando, estoy viviendo la vida. Estaba acostumbrada a que todo giraba en torno al tenis y me he dado cuenta que hay algo más", ha expresado la tenista durante una entrega de premios.

Dejar la raqueta de manera definitiva no es algo que esté en sus planes: "No pienso en retirarme. No ha llegado ese día. Ni lo pienso".

Para volver a competir tienen que pasar muchas cosas. La más importante es encontrar esa motivación para el día a día: "En función de que sienta echar de menos la competición...".

"Echar de menos sacar el puño, jugar, tener la disciplina de entrenar... cuando lo eche de menos volveré a jugar", ha sentenciado Garbiñe.