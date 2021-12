Rozalén es una "enamorada de la vida". La cantante se sienta con Alberto Chicote en el porche de la bodega Rafael Cambra a hablar del amor, algo "muy difícil" con su trabajo, según la artista.

"No salgo a ligar y no me puedo hacer Tinder", confiesa a Chicote, aunque desvela que su intención es enamorarse de ella misma: "No es fácil, hay que tener mucha paciencia".

Rozalén reflexiona también sobre la maternidad: "Tengo 35 años y cuando me planteo ser madre es muy difícil porque a mí me tienen planeada la vida a dos años vista, entonces nunca es un buen momento", asegura. Así, cuenta también en este vídeo otras opciones que se le pasan por la cabeza y el proyecto que quiere llevar a cabo actualmente: "Ahora quiero contar muchas cosas y quiero trabajar, ese es por ahora mi primer amor".