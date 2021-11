Alberto Chicote pregunta a Mariló Montero sobre cómo se sobrepone a épocas malas: "¿Nunca lo has pasado mal de decir, 'Hostia, me estoy saliendo de esta paz mental'? "Sí, claro que me ha pasado", reconoce la presentadora, que explica que ha pasado "momentos de mucho tormento": "Yo cuando he pasado momentos puntuales trato de controlarlo rápidamente. Vamos, no se enteran ni mis hermanos, no me gusta hacer sufrir a los demás".

Además, Mariló destaca que ha tenido que recurrir a gente experta que le pudiera ayudar: "Como cuando vas al gimnasio, vas al fisioterapeuta... necesito hablar de algo que alguien me ayude a verlo, voy al psiquiatra". "Yo tengo mi psiquiatra y hablo con él", afirma la presentadora. Una opinión que comparte Alberto Chicote, quien también habla sobre su paso por el psicólogo. Ambos realizan un alegato a favor de acudir con normalidad a profesionales de la salud mental como los psicólogos o los psiquiatras.