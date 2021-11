¿Te has casado por la Iglesia? "No, por lo civil dos veces", responde Antonio Resines, que afirma que para él "no tiene ningún sentido" casarse por la Iglesia. "Respeto todas las creencias, pero no, ya me he comido muchas de pequeñito", explica el actor, que confiesa que fue monaguillo. Una confesión que comparte con Alberto Chicote: "Yo también lo he sido".

Ambos charlan sobre su experiencia como monaguillos en el vídeo principal de esta noticia, donde Antonio Resines reflexiona sobre la Iglesia y los curas, quienes el actor recuerda que antes podían llegar a pegar: "Antes estaba todo el mundo acojonado".