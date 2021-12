El mirador de la cala Sant Antoni, en la Costa Brava, deja asombrados a Alberto Chicote y Jorge Sanz, quienes deciden parar su ruta para charlar con esas vistas.

Jorge Sanz confiesa haber dicho 'no' a algunos trabajos, como a la película de Pedro Almodóvar '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', en 1984, que tenía a Carmen Maura y Ángel de Andrés como protagonistas. A pesar de ello, años más tarde hizo con él la película "más rentable" de su vida, 'Carne trémula', en 1997: "A la semana ya me había puesto de patitas en la calle", desvela. Liberto Rabal le sustituyó en la película que protagonizaban Javier Bardem y Francesca Neri.

A pesar de que Almodóvar le echase de su película, Sanz asegura que le pagó y con ese dinero compró una casa a sus padres.

Alberto Chicote le pregunta por qué Almodóvar tomó esa decisión y el actor no duda en contarle todo tipo de detalles en este vídeo, donde, además, cuenta que no le gusta su método de trabajo: "Pedro rompe al actor y los actores somos muy frágiles".