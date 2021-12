Alberto Chicote asegura ser "muy fan de Conan el Bárbaro", la exitosa película de 1982 donde Jorge Sanz hacía del protagonista de pequeño. Conan era un pequeño guerrero que quería vengar la muerte de su familia y Jorge Sanz, mientras pasea con Alberto Chicote por Cadaqués, confiesa que se cargó al personaje: "Lo he convertido en un psicópata".

En este vídeo, cuenta cómo él tenía una frase en el guion ("Men will die for this") que justificaba sus hechos. El actor desvela a Alberto Chicote qué fue lo que realmente le ocurrió para no poder decir esa frase con sentimiento y que, por lo tanto decidieran retirarla de la película haciendo que Conan se quedase sin motivos.

A pesar de ello, Sanz también destaca que su interpretación la resaltó Tarantino refiriéndose a él como el "fucking kid".