El caballo Burguete es autóctono de la zona noreste de Navarra. Se cría en semilibertad, aprovechando los pastos de montaña. Alberto Chicote y Ágatha Ruiz de la Prada son sorprendidos en medio del camino por muchos de ellos y alucinan.

La diseñadora le cuenta a Chicote que tiene 16 perros: "Gucci, Prada.. Si son 'chuchos' se llaman Zara, Bershka...". El chef alucina con la explicación de Ágatha y comienza a reír. Además, confiesa que su perro favorito "se llama Jimmy Choo, como los zapatos".

Alberto Chicote no da crédito: "No se me habría ocurrido nunca ponerles un nombre de estos".