Alberto Chicote pregunta a Mariló Montero qué único objetivo vital elegiría si solo pudiera escoger uno. La presentadora lo tiene claro: "Mira, prioritariamente, ser madre de mis hijos, que es lo más importante que tengo yo en este mundo. La encomienda más importante que me ha dado esta vida". Pero, ¿cómo es la Mariló madre? Montero reconoce que es "muy crítica" con sus hijos. "A veces me duele", afirma y explica que, eso sí, no quiere "corregir su vida, simplemente que reflexionen".

"¿Cuánto de la madre que tuviste hay en la madre que eres tú?", pregunta Alberto Chicote a Mariló Montero, que responde sin dudar: "Jolín, ojala tuviera más de mi madre. Mi madre era una santa, más buena...". Incluso, la presentadora confiesa que a veces vive "por lo que ella no ha vivido": "Cuando me fui a Nueva York, le dije, 'te voy a llevar a Nueva York conmigo, que te enteres de lo que es. Me la llevo al teatro, me la llevo al cine...". Montero afirma que su madre, fallecida de ELA en 1993, "no vivió": "Entonces yo vivo por ella".