La ruta que sigue el curso del Cares es muy popular entre los senderistas, también se conoce como la Garganta Divina. Ahí mismo paran Mamen Mendizábal y Alberto Chicote a charlar.

La periodista asegura no tener miedo a casi nada: "Tengo confianza en mí, creo que me voy a poder sacar de los problemas y no vivo el mundo como un lugar amenazante". Aunque, también explica que si hay algo que le puede dar miedo es que la gente a la que quiere "se ponga mala".

Así, Mendizábal recuerda cómo vivió la muerte de su madre por una larga enfermedad y "con mucho sufrimiento": "Hasta que no experimentas la muerte, te parece que no existe y eso deja un proceso de duelo en ti", explica a Chicote.

Mamen Mendizábal hace una lectura positiva de lo duro que es 'conocer' a la muerte: "Sentir que la vida se acaba te despierta, te hace valiente".