"¿De qué estás feliz, Pau?", pregunta Jordi Évole al cantante durante su emotiva charla semanas antes de morir. Pau Donés confiesa que "cuando ya sabes que el tiempo es corto, el tiempo te hace muy feliz cuando lo gozas, cuando estás a gusto". "Hoy estoy muy feliz, ahora soy muy feliz, porque me siento bien, me encuentro bien aquí con vosotros", señala Pau Donés, que admite que a la vez "es una felicidad cabrona".

"Pienso, hostias, si en vez de irme el mes que viene me fuera el año que viene...'", reflexiona Pau, que destaca cómo le gustaría "ver cómo está empezando a subir el verde, que los corzos empiezan a bajar de las montañas y a subir, y cómo empieza a nevar o a caer las hojas". "O sea, ¿por qué no me puedo quedar un poco más a disfrutarlo? Eso me da tristeza realmente", lamenta el cantante, que afirma que, igualmente, prefiere quedarse con el "ahora estoy aquí". "Después, yo que sé, ya tornaré, ya volveremos", reflexiona Pau.