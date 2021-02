Jordi Évole pregunta a Pau Donés cómo se encuentra en sus últimos días: "¿Estás enfadado ahora con tu cáncer?". "Un poquito sí porque no me quiero ir", confiesa el cantante, que afirma que "cualquier día de estos", se va y le "jode". Eso sí, Pau Donés insiste en que solo está enfadado "un rarito solo porque es lo que hay, o sea que ya está".

"Sí, preferiría vivir un poquito más, la verdad", insiste Donés, que explica que con su cuerpo no está enfadado: "Para nada". "Es verdad que es una enfermedad que quieras o no, de alguna manera, surge o la genera el cuerpo mismo, pero pobrete", destaca Pau Donés, que insiste en que no estaba enfadado ni con su cuerpo, ni consigo mismo ni con su cabeza. "Estoy tranquilo, estoy bien conmigo mismo. Estoy en paz", insiste el cantante, que recuerda el optimismo que mostró durante las primeras entrevistas que concedió al anunciar que padecía cáncer.

El cantante recuerda en el vídeo principal de esta noticia cómo han pasado desde entonces cinco años en los que ha vivido muchas cosas y resalta la importancia de "normalizarlo". Pau Donés también destaca que pensaba que se iba a morir de cáncer siendo "viejito" y desvela la conversación que tuvo con sus médicos meses atrás tras empeorar y que le hizo darse cuenta de que su pensamiento de que se haría mayor con el cáncer no se cumpliría.