Equipo de Investigación abordó el caso Marta del Castillo en un reportaje estrenado en 2011. El trabajo, titulado 'Pacto de silencio', ha sido emitido nuevamente en laSexta este sábado. "Que unos padres no puedan enterrar a su hija porque no saben donde está, es una muerte cada día", afirmó el forense José Cabrera.

"Cada vez que sale algo de Marta en la televisión, otra vez están muriendo", puntualizó el experto, como puede observarse en el vídeo superior. "Te cambia la perspectiva de toda la vida. Lo que haces es sobrevivir", lamentó la madre de Marta, Eva Casanueva. Unas declaraciones similares a las de su marido, quien denunció que "la vida ya no es igual. Siempre falta ella".

"Es lo peor que te puede pasar en la vida. No saber si estará bien o no, con quién estará"... expuso la madre. Para que el caso de su hija no terminara convirtiéndose en una desaparición más, decidieron echarse a la calle. Junto a su lado siempre aparecía un anciano, el abuelo de Marta. "Le han arrancado su vejez", Eva.

Miguel Carcaño fue condenado a 21 años de cárcel por el asesinato de Marta del Castillo y por un delito contra la integridad moral por no revelar el paradero del cadáver. Francisco Javier García Marín, 'El Cuco', fue condenado a dos años y 11 meses de internamiento en un centro de menores por encubrimiento. El resto de los acusados fueron absueltos. 'El Cuco' y su madre, Rosalía García, también han sido condenados a dos años de prisión por un delito de falso testimonio. Deben indemnizar con 30.000 euros a los padres de la víctima.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2011 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.