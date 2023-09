Cloroformo, veneno, estafa, asfixia y simulación son las palabras que Angie buscó en internet días antes del asesinato de Ana Páez, como averiguó Equipo de Investigación en un programa de 2012.

La asesina acudió a un local de prostitución masculina para buscar un móvil del crimen que despiste a la policía. Allí pagó 100 euros a dos hombres por su semen.

"Lo que ella me planteó a mí era que ella no quería sexo. Me dijo que había hecho una especie de apuesta con una amiga de que estaría con un gigolo y que, como prueba de que ella había estado, tenía que llevarle semen de ellos", relató el encargado del local.

Según narra la citada fuente, la asesina pidió a dos gigolos que se masturbaran y acabarán en un frasco.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta vuelve a emitir este viernes.