Equipo de Investigación habló en este programa de 2013 con un vecino de Salou, que no dudaba en cargar contra los viajes del IMSERSO y alabar a los turistas británicos. "Son los que gastan menos. No hacen nada más que dar vueltas y no se gastan un duro", criticaba, y añadía: "Encima se quejan de la juventud que vienen aquí, cuando los hoteles están abiertos por ellos. Nos dan trabajo. Yo tengo el local lleno por ellos". "Si no estuvieran ellos, Salou estaría vacío. No habría nadie", aseguró.

Y, es que, la dependencia del turismo juvenil para salvar el año es cada vez mayor en las costas españolas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2013 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.