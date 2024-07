100 autobuses viajaban desde Inglaterra a la costa mediterránea, llegaban cada tres minutos cargados de turistas. Todo calculado para evitar la imagen de aglomeraciones, los organizadores sabían que les miraban con lupa. Este programa de Equipo de Investigación de 2013 fue testigo de ello.

Antes de poner un pie en nuestro país, la organización les dejó claras las normas del viaje: "Hay un equipo de cámaras ahí afuera. Coged vuestras cosas y no hagáis caso a las cámaras, id directos al hotel". No les permitieron ni una palabra a la prensa, la organización no quiere que su viaje aparezca en los medios. Por eso, hablar con ellos fue casi misión imposible, ya que, como nos indicó uno de los organizaciones: "Los medios de comunicación malinterpretan las cosas".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2013 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.