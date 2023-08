Las devoluciones de compras online son una realidad que no deja de aumentar, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2022.

Si hay algún lugar donde se pueden visualizar las devoluciones que se hacen en España es el centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares. Las instalaciones cuentan con 75.000 metros cuadrados en las que el trasiego de camiones es incesante.

El tráfico no para las 24 horas del día. Un trabajador explica que cada media hora puedan entrar unos "ocho o diez vehículos".

Preguntado por si lleva devoluciones, un conductor responde: "Sabemos que llevamos mercancía, pero nada más. No sabemos el contenido, no sabemos qué es. Son políticas de la empresa, ponen el precinto y una vez puesto no se puede abrir".

Otro transportista accede a hablar con Equipo de Investigación, pero no quiere que se muestre su cara. Prefiere hablar por WhatsApp. "Yo llevo currando como camionero para Amazon tres años o así. Si Amazon me pilla que estoy contando esto, no me volvería a dejar entrar", asegura.

Sobre las devoluciones de compras, asegura que hay muchas: "Devoluciones hay todos los días, yo llevo unas 300, 400 cajas de devoluciones diarias. Yo solo, imagina a nivel nacional".

"Yo no puedo ver los productos que se devuelven, solo sabemos cuando son televisores porque se nota por las dimensiones", afirma también sobre los productos.

*El contenido hace referencia a un programa de Equipo de Investigación de 2022 que recuperamos desde laSexta.com.