José Ortega Cano sufrió una brutal colisión cuando circulaba por una carretera de Sevilla el 28 de mayo de 2011. Estuvo a punto de perder la vida. Carlos Parra, el conductor del otro vehículo, murió en el acto, como recuerda el programa Equipo de Investigación en un reportaje estrenado en 2012 que laSexta ha emitido nuevamente este sábado.

El torero seguía hospitalizado y en coma cuando empezó la investigación. Sin embargo, 43 días después del accidente salió del hospital. Apareció muy delgado y en silla de ruedas. Había sido sometido a tres intervenciones quirúrgicas. Todos los medios esperaban sus declaraciones a la salida del centro hospitalario, como puede observarse sobre estas líneas.

Sabía ya a lo que se enfrentaba. Conocía el contenido del demoledor informe de la Guardia Civil. "Para mí ha sido el toro más difícil de mi vida", dijo a los periodistas. Apenas unos días después se defendía de las graves acusaciones que pesaban sobre él. Lo hizo en una entrevista radiofónica. "Yo sé como iba, sé cómo estaba y no se me puede juzgar de esa manera porque me están matando a mí también". El periodista le preguntó si había bebido y esta fue su respuesta: "No. Te lo juro por mis hijos. Iba a una velocidad normal y no sé cómo pasaría".

El torero cumplió una pena de dos años, seis meses y un día de cárcel por el accidente que le costó la vida a Carlos Parra. La sentencia le condenó a pagar 120.000 euros de indemnización a la viuda y 19.000 euros a cada uno de sus hijos. El juez le retiró el permiso de conducir durante tres años y medio.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.