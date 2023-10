Apenas cinco minutos antes de que se produjera el accidente mortal, los servicios de Emergencias recibieron una llamada que alertaba de las peligrosas maniobras del vehículo que conducía José Ortega Cano. Equipo de Investigación mostró estos audios en el reportaje 'Kilómetro 28' estrenado en 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

"Un coche de color oscuro me acaba de adelantar sin respetar la línea continua. Ha invadido el carril contrario y ya lo he perdido", alertó un testigo, como puede escucharse en el vídeo situado sobre estas líneas. A las 22:07 el 112 recibió una primera llamada de otro conductor que circulaba delante de Ortega Cano. "Lo tengo pegado y no deja de alejarse y de acercarse", advirtió.

En su declaración, el torero admitió que minutos antes del accidente hizo una parada en un hotel pero no fue consciente de haber adelantado a dos vehículos traspasando la línea continua.

Ortega Cano cumplió una pena de dos años, seis meses y un día de cárcel por el accidente que le costó la vida a Carlos Parra. La sentencia le condenó a pagar 120.000 euros de indemnización a la viuda y 19.000 euros a cada uno de sus hijos. El juez le retiró el permiso de conducir durante tres años y medio.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.