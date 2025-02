El 'tirón de orejas' de la sobrina y heredera universal de Chiquito a la familia: "Hay que estar cuando hace falta..."

"Tú tienes que estar cuando a la persona le haces falta y cuando él más me ha necesitado he estado", dice tajante Loli, sobrina de Chiquito de la Calzada y heredera universal de toda su fortuna, en este vídeo.

Loli Arjona, sobrina de Chiquito de la Calzada y heredera universal de todo su patrimonio, habla en Equipo de Investigación de cómo acompañó al artista en su última etapa y la crispación existente en la familia al enterarse de cómo se convierte en heredera única de toda la fortuna de su tío.

Tras su caída y su posterior ingreso en el hospital, Chiquito llamó a Vicente Pitarch, biógrafo de Chiquito de la Calzada, para hablar de su situación. Y, es que, la sobrina que le solía cuidar se había sometido a una operación de hernia. El biógrafo relata en este programa cómo el artista le llamó llorando. Tras esta llamada telefónica, el humorista se pasó cuatro días con él y, cuando se fue de su casa, "lo llevaron a casa de su sobrina Loli".

"Tú tienes que estar cuando a la persona le haces falta y cuando él más me ha necesitado he estado", asegura Loli a la reportera del programa, que añade que cuando el humorista tenía a Pepita, su mujer, "no necesitaba a nadie". "Es fácil de comprender", sentencia Loli.