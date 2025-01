El testimonio de un excompañero de celda de Miguel Carcaño: "Cuando le hablas de Marta del Castillo no quiere escuchar"

En un programa de Equipo de Investigación del año 2019, que laSexta ha vuelto a emitir este viernes, cuando se cumplen 16 años de la desaparición, Ángel Sánchez, un excompañero de celda de Miguel Carcaño relataba cómo era el comportamiento del asesino confeso de Marta del Castillo en prisión. "Estaban todos los demás en la calle y el que está pagando es él", aseguraba.

"¿Usted no le ha llegado a preguntar nunca dónde estaba el cuerpo de Marta?", quiere saber el reportero. Ángel Sánchez mostraba una carta que le envió Miguel Carcaño a cámara. "Me dijo que no le hablara más de ello porque siempre le menciono lo mismo".

Ante la pregunta de si mostró Miguel alguna vez arrepentimiento, él aseguraba que "se comía el coco". "Por la noche, él estaba despierto fumando un cigarro y no hablaba. Cuando no se quedaba dormido le preguntaba qué le pasaba, si Marta no lo dejaba dormir", relataba. "Cuando le hablas del tema de Marta del Castillo no quiere escuchar, no sé lo que tendrá dentro". En su opinión, "se calla lo que sea, para proteger a otros, o por miedo".

El exconvicto desvelaba también que nadie iba a visitar a Miguel Carcaño a la cárcel, solo su abogada.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que se ha vuelto a emitir este viernes.