El testimonio de una compañera de celda de Angie, asesina de Ana Páez: "Me daba miedo cuando me tocó vivir con ella"

Equipo de Investigación habla con algunas personas que estuvieron con Angie en prisión. "A mí nunca me cayó bien, es una manipuladora", asegura una de ellas, destacando que "intentaba ser amable" con todos.

Equipo de Investigación consigue hablar con una compañera de celda de Angie, asesina de Ana Páez, que no duda en relatar el miedo que sintió cuando se enteró de lo que había hecho.

"Cuando me tocó vivir con ella me acojoné", reconoce, destacando que "si se cargó a su mejor amiga, yo no soy nadie para ella". Además, relata que Angie le aseguró que solo le había "suplantado la identidad" y que, si todo le salía bien, quería "irse a EEUU".

Otra de sus compañeras cuenta que Angie intenta ser amable con todo el mundo en la cárcel. "Es manipuladora. Quiere caer bien a todos", explica, confesando que a ella nunca le cayó bien.

La asesina de Ana Páez tiene novio en la cárcel. Le llaman 'El ruso' y se trataría de un "capo pequeño". "Parece un buen hombre. Si la María Ángeles ha hecho eso, este no sabe con quién se está metiendo", asegura la compañera.