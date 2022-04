Miryam Benedited, coreógrafa, participó como jurado en el 'Benidorm Fest', que eligió a Chanel como representante de España en Eurovisión. Desde entonces, Benedited no ha dejado de recibir odio en redes, algo que ha denunciando ante Equipo de Investigación: "Detrás hay perfiles que entiendo que son falsos; son personas que no están bien, porque a nadie en su sano juicio se le ocurre amenazar a unos menores porque su canción favorita de Eurovisión no ha salido adelante", manifiesta la coreógrafa, en referencia a unas amenazas que recibió hacia sus hijos.

La coreógrafa muestra en Equipo de Investigación la prueba de que cada vez que sube a sus redes una fotografía, recibe mensajes de odio. Y es que tras subir una imagen a su perfil, recibe esta indignante respuesta a su publicación: "La pu** hija de pu** tramposa; así te maten a tu familia de un tiro en la cabeza. Iba a bailar en tu tumba, hija de per** con tus muertos".