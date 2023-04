Después de año y medio sin poder pagar el alquiler, Eli fue desahuciada, como recogió Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Al momento de la ejecución del desahucio acudieron también los propietarios del piso. "Llevo un año y medio esperando que esta señora salga de mi casa. Si el Ayuntamiento tiene que buscarle un piso, que se lo busque. Yo también tengo una hija pequeña, estoy en el paro, estoy en una situación límite y estoy arruinando a mi familia. Tengo derecho a mi propiedad privada. Es mi casa. Me he tenido que ir a Parla porque no podía pagarme un piso en Madrid y, mientras, esta señora vive en mi casa gratis", denunciaba la dueña.

"Ella no quiere negociar. Solo se ha comunicado conmigo cuando se le ha estropeado algo del piso y se lo hemos arreglado como me corresponde legalmente. Creo que ya he aguantado bastante", añade.

Por su parte, Eli cuenta que tiene una hija pequeña que se queda sin casa y que lo ocurrido no es un desahucio, sino "un asesinato".

Los fondos de inversión solo gestionan el 3% de la vivienda de alquiler. La mayoría de las denuncias vienen de propietarios particulares.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.