Equipo de Investigación sacó a la luz en 2023 las cartas de amor que el empresario Ernesto Koplowitz escribió a su amante, una prueba clave para Carlos, medio hermano de Esther y Alicia Koplowitz, en su reclamación por su parte de la millonaria herencia.

Unas misivas custodiadas en la caja fuerte de una sucursal bancaria en Suiza, donde los documentos permanecieron guardados durante años, en las que Ernesto, un empresario de origen polaco que hizo fortuna durante el franquismo, dirigía apasionadas palabras a su amante venezolana.

"Querida, no puedes figurarte la alegría que me llevé al recibir tu carta. Parece que la distancia y la separación aumenta esta necesidad, en lugar de disminuirla. Dime cuándo tienes tus vacaciones para poder combinar vernos, el 17 por la mañana vuelo a Zúrich. ¡Te tengo en mi sangre y estoy loco por ti!", le escribía el 12 de septiembre de 1959.

"¡Belleza! Cuando recibí tu carta, mi sangre estaba todavía llena de la dulzura que me diste los dos días de paraíso. Para vivir necesito tus caricias y poder abrazarte con todas mis fuerzas. Solo pensando en ti me altero y mirándote me enloquezco", afirmaba en otra de esas misivas.

Juntos recorrieron Nueva York, Roma y Puerto Rico, una relación que duró cinco años y fruto de la cual nació un niño, un nacimiento al que Ernesto Koplowitz se refería así en sus cartas: "Debes estar contenta que Dios te ha concedido el privilegio de ser madre, piensa que ya no contabas con ello, sino tener una vida sin finalidad y vacía".

Seis décadas después, ese niño se encontraba inmerso en una batalla legal por el patrimonio familiar.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este fin de semana.