Equipo de Investigación contacta con Pity, una persona que actúa como comercial para una gran clínica turca desde Granada. "Trabajo asesorando a la gente que va a operarse a Estambul. Informo de todo el tema de la cirugía, les asesoro del tema de vuelos, de qué es lo que va a suceder allí", explica este antiguo auxiliar de Enfermería, que calcula que lleva a unas 120 personas al año a operarse a dicho país. Aunque afirma que le va bien económicamente, asegura que "no se gana mucho tampoco".

Rosanna es una de las pacientes a las que ha asesorado. "Él vino, me insinuó las cosas y yo cogí y me fui con él", relata la mujer, que se realizó una cirugía gástrica. El comercial muestra un vídeo en el que la paciente aparece recién salida del quirófano. "Él me atendió en todo momento", asegura ella, que asegura que fue Pity quien se encargó de todo: "Él me quitó hasta la vía", confiesa. "Tengo ganas de repetir otra vez, de irme con mi Pity a operarme ya y hacerme el completo", agrega la paciente.

El intermediario muestra además el audio de otra paciente recién operad que le da las gracias por su gestión. Asegura que "muchísimas veces" ha tenido que decirle 'no' a alguna paciente porque podía correr riesgos. Otra de sus clientas, Mari, cuenta que se realizó una varias intervenciones con la mediación de Pity y admite que también le gustaría someterse a alguna más.

Puedes ver la entrevista a Pity y sus clientas en el vídeo que ilustra estas líneas.