Equipo de Investigación entrevistó en un programa realizado en 2022 a una tatuadora que admitió su preferencia por el uso de las tintas no homologadas en España. Este viernes laSexta ha vuelto a emitir el reportaje.

Tatiana es el nombre de la tatuadora, quien pidió como requisito al programa no mostrar el nombre ni la ubicación de su estudio. Reconoció ante las cámaras su preferencia por tatuar "con tintas no homologadas en España" porque, según explicó, "a la hora de la cicatrización, el tatuaje queda mucho mejor". Aseguró, además, que la calidad del tatuaje "en general es mejor".

"Son tintas no homologadas en España, aunque en el resto de Europa sí que lo están", insistió la mujer. "No quiero exponer a nadie, pero yo diría que el 99,9% de los tatuadores utiliza tinta no homologada", afirmó. Tatiana indicó que tuvo que hacer frente a una multa superior a los 3.000 euros después de recibir una inspección de Sanidad. Pese a esto, aseguró que seguía usando este tipo de tintas. "No soy una delincuente, y estoy segura de que estas tintas no van a hacer daño a las personas", defendió.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.