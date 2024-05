Darwin huye de Badajoz y se instala a 90 kilómetros, en Cáceres. El joven deja sin pagar tres noches en un alojamiento, pero no abandona la ciudad. Nuestras fuentes nos hacen llegar fotos del día a día de Darwin en Cáceres. "Siempre se le relaciona con locales de ocio, con fiestas, con viajes, pero ninguno sabe verdaderamente quién es Darwin", señala un policía.

El joven se convierte en un asiduo de la noche cacereña. Las noches de fiesta se alargan, sus deudas crecen y acaba teniendo problemas. Un día, alguien le graba interviniendo en una pelea. "A mí la verdad que no que no me inspiraba, pero se había quedado en un hostal y me pidió el favor de si podía entregar la llave del hostal, entrego una llave y a los días recibo un WhatsApp del propietario del apartamento diciéndome que yo le he destrozado el apartamento, que hay restos de que allí ha habido una fiesta en la que se ha invitado a mucha gente, y que hay restos de droga encima de la mesa", cuenta una mujer.