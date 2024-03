Tratamos de hablar con Marisol, una vendedora de bocadillos en San Lázaro, Plasencia, investigada por ser una de las personas que más dinero movían en la trama: En 2009 ganó 650€, pero dispuso de ocho cuentas bancarias de 46.000€. "Comparando los ingresos de esta persona con las cantidades que maneja es que son totalmente disparatados", comentó un agente fiscal a este programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

En este vídeo, un reportero trató de hablar con Marisol, que se negó rotundamente a decir nada: "¡No quiero hablar! ¡Dejadme en paz que no quiero!". Como puede observarse en este vídeo, acto seguido la mujer cogió un objeto del suelo y no dudó en tirárselo al periodista, a quien no dio ni siquiera opción de preguntarle cómo conseguía ingresar 80.000 euros vendiendo bocadillos en su casa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.