Rosa, víctima de Billy el Niño, regresa al lugar en el que le torturó: "Me puso una pistola en la cabeza"

Rosa confiesa que tenía 18 años cuando le detuvieron. "Me detuvieron en la calle. No me quisieron detener en mi casa para que no hubiera constancia de qué pasaba conmigo. En realidad era un secuestro", asegura. Al regresar al lugar donde fue torturada, confiesa que lo recuerda con la misma oscuridad. "Había un olor muy desagradable, muy húmedo", destaca.

Estos primeros interrogatorios de Billy el Niño se hicieron en la Puerta del Sol. Hoy es el edificio de la Comunidad de Madrid, hace 50 años, albergaba la Dirección General de Seguridad.

Por sus calabozos, habilitados en los sótanos, pasaron cientos de opositores al régimen de Franco como Rosa, que en los años 70 militaba en una asociación clandestina de estudiantes.

Esta víctima del torturador recuerda que el recibimiento que le dio Billy el Niño fue "a base de puñetazos, gritos e insultos", recordando que en un momento llegó a ponerle "una pistola en la cabeza". "Lo hacía por dinero", explica.

Ella confiesa que recuerda a Billy el Niño como una persona "muy desagradable" que "olía muy mal".

