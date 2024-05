Un taxista que venía de Silla se encontraba con Antonio Anglés al entrar en la localidad de Catarroja. "Este señor me levantó la mano y subió al coche. Nada más subir me dice, apaga laluz y dé la vuelta rápidamente, que me tiene que llevar a Picassent", relataba a Equipo de Investigación en un programa de 2018.

Este explicaba que cuando dio la vuelta, cogió el aparato para llamar a la central y reportar que estaba llevando a un cliente a Picassent. "Eso a él le sentó mal" porque después de cortar la comunicación con central le preguntó por qué se había comunicado con ellos. "Se molestó mucho", recordaba, y el conductor le explicó que era costumbre llamar a la central al trabajar por la noche.

Ahora, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Catarroja ha denegado a la familia de Antonio Anglés declarar como muerto al autor material del crimen de Alcàsser. Así que para la Justicia, Anglés no está muerto. Pese a que se piensa que murió cuando huyó de España como polizón, rumbo a Irlanda. Sin embargo, nunca se ha probado que esto ocurriera y sigue en busca y captura hasta que prescriban los hechos, el 14 de diciembre de 2029.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.