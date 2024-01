Francisco Javier García, conocido como 'El Cuco', fue sentenciado en 2009 por ocultar el asesinato de Marta del Castillo. Además, en junio de 2022 tanto él como su madre, Rosalía, recibieron sendas condena de dos años de prisión por un delito de falso testimonio al mentir durante el juicio.

Equipo de Investigación localizó al joven en 2019, cuando residía en la pequeña localidad francesa de Rognac. "¡Yo no soy la Pantoja ni mierdas de esas! Yo no vendo mi vida, no soy un personaje público", le espetó a los reporteros del espacio presentado por Gloria Serra.

"¿Qué me estás contando para venir a preguntar diez años después?", expresó visiblemente enfadado y en francés. Además, no dudó en llamar a la Policía para quejarse por la presencia de los reporteros, como puede observarse en el vídeo superior.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.