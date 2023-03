En Cazalegas disfrutaban de una vida tranquila y apacible hasta que muchos de sus 1.700 vecinos comenzaron a recibir multas de tráfico. Cientos de residentes del pueblo toledano y alrededores han recibido sanciones en las que el vehículo no se ve con nitidez, la matrícula es ilegible o solo se distingue una mancha negra. Sin embargo, muchos multados coinciden en que no vieron a ningún policía local.

Una de las vecinas cuenta a Equipo de Investigación que la persona que operaba el radar no llevaba uniforme ni "nada significativo que indicaba que sería funcionario". Otro vecino de la zona incluso decidió acercarse al coche gris del control de velocidad y grabó al hombre que operaba el radar, un particular y no un agente de la Policía Local, que confirmó que le pagaba el Ayuntamiento.

Para los vecinos, el vídeo -que puede verse sobre estas líneas- prueba que el hombre que opera el radar móvil no es ninguno de los dos policías locales del pueblo, a pesar de que, según la Ley de Tráfico, estos son los únicos que pueden operar los radares del municipio.

La Policía Local, sin embargo, niega ante las cámaras de Equipo de Investigación que el operador trabaje solo y se justifican así: "El día que vino ese a grabar no estábamos por lo que fuera, pero estamos siempre con ellos". Puedes ver su explicación en el vídeo.