"Lo que me ocurrió fue bastante desagradable...": un sacerdote relata una situación que vivió con el falso obispo Pablo de Rojas

Equipo de Investigación habló en junio de 2024 con el padre Víctor Santos, párroco del santuario del Santo Cristo de Limpias, sobre Pablo de Rojas. En primer lugar, el cura confesó que ver la fotografía del falso obispo que le mostró la reportera no tenía "un grato recuerdo" de él.

"Lo que me ocurrió fue bastante desagradable", confesó el religioso, tras lo que contó que un cura ordenado por Pablo de Rojas acudió a dar misa en su santuario "aprovechándose" de una persona de su confianza. "Yo no podía estar presente porque tenía luego la misa parroquial a las 12:00 horas", señaló el religioso, quien criticó que al regresar, se encontró con que "no utilizaron ninguna de las cosas que yo dejé preparadas la víspera para una misa normal".

"Lo comprendí después, porque en su mentalidad es como si lo hubiese tocado unas manos pecadoras; es el mundo al revés", comentó el párroco, tras lo que expresó que el falso obispo le dirigió "una mirada despreciativa, altanera", con una "actitud de menosprecio".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de junio de 2024.