"Lo que has hecho no tiene nombre. Ahora, prepárate, pegarte un tiro": así grabaron a Antonio Caba con un micro oculto

Gaspar llama a Caba para reunirse con él. "¿Para qué cojones me llamas? Tengo el teléfono intervenido y ahora no hay escapatoria. Te has metido a toda la Guardia Civil. ¿Eres tonto o te falta un agua?", estalló Caba

Después de encontrarse en un callejón sin salida en la desaparición del empresario Juan Miguel Isla, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil piden colaboración ciudadana y difunden una imagen de su coche grabada por una cámara de seguridad a la salida del pueblo horas después de que se le perdiera la pista.

Un vecino de Albacete identifica el coche y les avisa de que lleva meses abandonado enfrente de su casa. Tras este descubrimiento, los agentes saben que el coche de Juan Miguel Isla va de Manzanares a Albacete, pero las cámaras de seguridad de una gasolinera muestran que no es él quien lo conduce. A las 13:50 horas graban a un hombre que para a repostar y entra en la tienda. Se trata de Gaspar Rivera, un vecino del pueblo de al lado de Manzanares y amigo de Antonio Caba.

Gaspar llama a Caba para reunirse con él y de camino al encuentro un micrófono en el coche de Caba graba una conversación con sí mismo. "¿Para qué cojones me llamas? Con la que hay, me llama y me dice que vaya urgente. Tengo el teléfono intervenido y ahora no hay escapatoria. Te has metido a toda la Guardia Civil. ¿Eres tonto o te falta un agua? Te falta un agua y lo que has hecho no tiene nombre, eres tonto y medio. Ahora, prepárate, pegarte un tiro. Eres el tonto del pueblo, eres más tonto que un botijo", dice en el coche Caba.

El corredor llega con su coche al garaje de Caba y, minutos después, Gaspar entra caminando. El micrófono del coche graba solo una parte de la conversación. "Me han visto, hay que estar atentos. Algo traman", afirma.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.