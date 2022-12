Una mujer de Zaragoza acabó condenada a seis meses de prisión por estafa tras ser denunciada por la mayor cadena de tiendas de ropa de España: su 'modus operandi', según explicaron un periodista y una empleada de la marca a Equipo de Investigación, era comprar una prenda a la que intercambiaba la etiqueta con otra de una temporada anterior, que posteriormente devolvía en la tienda, haciéndola pasar por la nueva. De esta forma, no solo conseguía que le devolvieran el dinero, sino que se quedaba con la prenda.

Equipo de Investigación descubrió en noviembre que esta mujer vendía ropa en una aplicación de segunda mano y se puso en contacto con ella. Aunque accedió a conceder una entrevista, puso condiciones: "Que se me distorsione la voz y no se me reconozca ni se diga el nombre", pidió al programa, al que citó en un parque del centro de la ciudad.

Allí, aseguró que lo recogido en la sentencia "es falso", asegurando que ni siquiera sabe coser: según su versión "lo único que sucedió puntales veces es que había estrenado una prenda y la había vuelto a devolver". Algo, argumentó, que "lo hace mucha gente". "No sé si lo hizo otra gente y me lo empaquetaron a mí", insinuó. Puedes escuchar su versión en el vídeo que ilustra estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación. El programa al que hace referencia este contenido se emitió por primera vez el pasado 25 de noviembre de 2022.