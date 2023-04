Parte del antiguo mercado del madrileño barrio de Fuencarral se ha reconvertido en viviendas ilegales, como mostró Equipo de Investigación en un programa de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

"De repente, una persona que ha comprado los locales está lavándoles la cara para volverlos viviendas y es ilegal. El uso de estos mercados es comercial y no se puede cambiar. Además, una familia no puede vivir ahí y encima con alquileres altos", denuncia una vecina.

Equipo de Investigación graba cómo muestran uno de los locales a personas interesadas en alquilarlos, e incluso firman allí el contrato.

Una mujer que vive en uno de ellos asegura que pagaron más de 2.000 euros de fianza y al mes 650. "Hemos averiguado que nuestro contrato de alquiler no es legal porque no sale como vivienda, sale como loft. Son unos 20 metros cuadrados", critica.

Mario Jaramugo, arquitecto, explica que en el anuncio parece de "una vivienda estándar", sin embargo, no lo es. "Es imposible porque el plan general marca que lo mínimo son 25 metros y no podría ser".

"La superficie es un requisito importante, pero no el único. Estamos hablando de condiciones de ventilación, de iluminación, de instalaciones. Tienes que garantizar extracción de humos, etc. Si no se garantiza, puede ser un problema para la salud", añade el arquitecto.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.