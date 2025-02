"No puedo levantarme de la cama, me duele todo el cuerpo": los sorprendentes resultados de la dieta keto tras tres semanas

Equipo de Investigación pone a prueba la eficacia y los efectos secundarios de las dietas 'milagro'. Ana Paula, una auxiliar de enfermería que pesa 142 kilos, se someterá a una dieta keto 'sucia' con la que pretende perder 20.

En paralelo, Rubén Bravo, administrador de fincas que pesa 95 kilos, se someterá a una keto 'limpia' para intentar perder 6 kilos. Ambos deberán sustituir durante tres semanas los hidratos de carbono por grasa.

Durante los primeros cuatro días, ambos se sentían bien. Sin embargo, el quinto día ambos empiezan a sufrir unos síntomas fuertes. "No puedo levantarme de la cama, he dormido fatal y me duele todo el cuerpo", relata Ana Paula. A la vez, Rubén asegura que tiene "la tripa suelta".

Tras tres semanas, ambos ven cómo empeoran los niveles de azúcar y los factores hepáticos, lo que produce problemas de hígado.

