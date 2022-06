Ana Paula, auxiliar de Enfermería, decide someterse durante tres semanas a la keto 'sucia', la dieta en la que se incluyen "alimentos que resultan grasientos", como el "solomillo, bacon, queso, chorizo, o lomo". La joven, que pesa 142 kilos, lleva desde los 12 años haciendo dietas sin éxito. Ahora, su objetivo es perder 20 kilos en 20 días.

Así, durante tres semanas sustituye los hidratos de carbono por grasa. En mitad de la dieta, Ana Paula incluso se va con una amiga a comer a un restaurante y pide una hamburguesa, de la que puede comer todos los ingredientes excepto el pan. "¿Esta es tu dieta? ¿Con qué morro le dices a la gente que estás adelgazando con esto?", le pregunta la amiga.

Sin embargo, al quinto día empiezan a aparecer los primeros síntomas: "Son casi las 8:00 horas y no puedo levantarme de la cama. He dormido fatal. Me duele todo el cuerpo", expresa Ana Paula, a lo que añade: "Lo único que me pide el cuerpo es cama porque anoche no descansé, me desperté como cuatro o cinco veces con dolor de cabeza".

El motivo por el que se encuentra tan mal la auxiliar de Enfermería lo explica un médico a Equipo de Investigación: "Está entrando lo que comúnmente se denomina una 'gripe keto'; es cuando empiezan a entrar en cetosis y el cuerpo empieza a generar todas las toxinas a través del consumo de grasas con la falta de glucógeno, y principalmente los síntomas son los que tenemos cuando estamos con una gripe, debilidad muscular, sensación de náuseas, diarreas o estreñimiento, sensación de sequedad y, sobre todo, esa fuerte baja vitalidad a lo largo de todo el día". En el vídeo, los resultados de la dieta tras 20 días siguiéndola.